В МВФ напомнили о заявлении четырехлетней давности о военном положении

Международный валютный фонд (МВФ) пока не комментирует вопросов о порядке сотрудничества с Украиной в случае возможного введения военного положения.

Об этом сообщает Укринформ.

В киевском офисе МВФ сообщили, что Фонд имеет опыт сотрудничества со странами, где было объявлено военное положение, но посоветовали ждать официальное заявление Фонда по этому поводу, которая должна появиться в скором времени.

Также в киевском офисе посоветовали обратить внимание на ответ на этот вопрос тогдашнего представителя МВФ в Украине Жерома Ваше от 28 октября 2014 года.

Напомним, Жером Ваше в интервью "Украинской правде" от 28 октября 2014 в ответ на вопрос: "Возможно ли сохранение сотрудничества Украины с Фондом в случае объявления военного положения?" сказал:

"Что касается возможного введения военного положения, то в МВФ нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества в таких условиях. Мы уже сотрудничали со странами, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности".

Напомним, ранее Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.

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