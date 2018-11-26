НБУ срочно собирает глав крупнейших банков

Национальный банк Украины собирает в понедельник на 12:00 кв глав правления крупнейших украинских банков ввиду возможного введения в стране военного положения.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники предстоящей встречи.



Пресс-служба центробанка подтвердила планируемую встречу.

Ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что в случае введения военного положения работа банковской системы Украины нарушена не будет.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.