НБУ: Военное положение не повлияет на банковскую систему

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В случае введения военного положения работа банковской системы Украины нарушена не будет.

Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий на заседании Совета национальной безопасности обороны.

"Господин Президент, решения, которые будут приняты, никоим образом не повлияют на работу банковской системы. Банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме. Решение не повлияют на работу банков", - сказал Смолий.

Как сообщалось, по результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко п опросил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента на 16:00 26 ноября.

Как известно, 25 ноября корабли Военно-морских сил Украины были атакованы российскими военными.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

Украинская правда