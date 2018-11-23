В Центре экономических стратегий вычислили риски бюджета

В доработанном правительством проекте бюджета ко второму чтению по сравнению с первоначальным проектом бюджета много относительно небольших изменений, но все они результат "больших бюджетных баталий" в парламенте.

Об этом сообщает Центр экономической стратегии.

"Уже который год между первым и вторым чтением правительство как тот искусный ювелир находит дополнительные ресурсы - и доходы, и расходы увеличиваются примерно на одинаковую сумму, так чтобы не "пострадал" показатель бюджетного дефицита. Последний - "сакральная" цифра согласована с МВФ, ее трогать "нельзя", - говорится в сообщении.

В этом году "перекройки" бюджетных показателей в парламенте привели к увеличению плана по доходам и расходам государственного бюджета на 17,7 млрд гривен, это примерно на 1,8% выше показателей оригинального правительственного проекта.

"С одной стороны, эти изменения довольно скромные, если учесть, что речь идет о бюджете года двойных выборов. С другой стороны, прохождение пикового долговой нагрузки в следующем году никто не отменял, а это требует сдержанности (особенно в просмотре социальных стандартов - они остались без изменений)", - отмечают в Центре.

Основные риски бюджета:

Со стороны расходов: есть риск того, что расходы на финансирование субсидий на оплату услуг ЖКХ недооценены в случае повышения цен на газ.

Со стороны финансирования: недовыполнение в части финансирования дефицита через значительные потребности в рефинансировании долгов и слишком оптимистичных ожиданиях от приватизации (запланированы приватизационные поступления можно получить за счет продажи крупных объектов, в предвыборных условиях достаточно сложно, даже если рыночные условия благоприятны).

Как уже отмечали аналитики Центра экономической стратегии, пиковый период выплат по внешним долгам является ключевым ограничивающим фактором для бюджета следующего года.

На 2019 приходится почти вдвое выше сумма погашений по внешним долгам (4,3 млрд долларов или 3,3% ВВП), и на 30% выше - по внутренним долгам, чем в этом году. Высокий уровень расходов на обслуживание и погашение долгов не позволяет уменьшать налоговую нагрузку, ограничивает возможности для роста бюджетных расходов и несет риски рефинансирования.

Напомним, Верховная рада поддержала проект государственного бюджета на 2019 год во втором чтении и в целом.

Экономическая правда