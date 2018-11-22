Украинцы покупают технику онлайн чаще, чем одежду и обувь — исследование Google

30% покупок одежды и обуви было сделано украинцами в Интернете, в то время как покупок телевизоров - 56%, и ноутбуков - 55%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией IPSOS по заказу компании Google.

39% оффлайн-покупателей одежды и обуви использовали также онлайн-ресурсы для изучения товара перед покупкой.

Результаты опроса показывают, что 64% ​​потребителей считают основным барьером, препятствующим покупке товара через Интернет, отсутствие возможности примерить одежду/обувь; для 40% респондентов удобнее зайти в ближайший магазин, а 38% хочет получить товар немедленно и не готовы тратить время на ожидание доставки.

Исследование показало, что путь от решения к покупке одежды или обуви достаточно недолог: почти половина покупок была осуществлена ​​в течение дня и 30% в течение недели.

В категории телевизоров, 50% покупок было сделано в течение недели после принятия решения о приобретении нового ТВ.

Для 38% покупателей процесс выбора ноутбука занимает больше месяца, для 22% - от недели до 30 дней, 21% - от нескольких дней до недели, и только для 19% - покупка ноутбука была спонтанным решением, принятым непосредственно в день покупки.

Наиболее востребованными источниками информации о ноутбуках являются сайты сравнения цен (51%), поисковые системы (50%), сайты магазинов и производителей (48%).

Напомним, сервис сравнения цен Price.UA Топ-10 самых популярных среди украинцев товаров перед "Черной пятницей".