Нацбанк немного ослабил курс гривни

Национальный банк на 22 ноября установил официальный курс гривни на уровне 27,77 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,69 гривни.

Напомним, Национальный банк на 21 ноября установил официальный курс гривни на уровне 27,76 гривни за доллар.

На закрытии межбанка гривня торговалась на уровне 27,73 - 27,75 гривны за доллар.

Экономическая правда