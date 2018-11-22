Нацбанк немного ослабил курс гривни
Четверг, 22 ноября 2018, 09:10
Национальный банк на 22 ноября установил официальный курс гривни на уровне 27,77 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,69 гривни.
Напомним, Национальный банк на 21 ноября установил официальный курс гривни на уровне 27,76 гривни за доллар.
На закрытии межбанка гривня торговалась на уровне 27,73 - 27,75 гривны за доллар.
Экономическая правда
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