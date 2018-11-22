Все разделы
Укр / Рус

"Укрзализныця" сообщила о задержке запуска рейса Мукачево-Будапешт

Четверг, 22 ноября 2018, 20:48
 

"Укрзализныця" затрудняется назвать точную дату запуска регулярного пассажирского поезда "Мукачево-Будапешт" по евроколее, связывая задержку с необходимостью согласования проекта с Венгерской железнодорожной компанией.

"Пассажирский поезд, который будет курсировать в сообщении Мукачево-Будапешт, будет запущен на регулярной основе после согласования всех деталей этого проекта с партнером "Укрзализныци" - Венгерской железнодорожной компанией", - говорится в ответе "Укрзализныци" на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В компании отметили, что о старте проекта будет сообщено на ее сайте и страницах в социальных сетях.

Как сообщалось, и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в начале мая этого года анонсировал запуск совместно Венгерскими государственными железными дорогами MAV-START поезда по маршруту Мукачево-Будапешт, подвижной состав для которого должны были предоставить венгерские партнеры.

Предполагалось, что направление будет запущено до конца лета, однако в сентябре "Укрзализныця" отложила его до конца 2018 года. Министр инфраструктуры Владимир Омелян 14 ноября сообщил о первом тестовом рейсе и заявил, что Мукачево может стать крупным железнодорожным хабом.

Укрзализныця

powered by lun.ua
Материалы по теме
Укрзализныця рассказала, когда разблокирует продажу билетов на праздники 21 ноября 2018, 15:04
АМКУ закрыл дело о завышенной стоимости билетов "Укрзализныци" 21 ноября 2018, 14:28
В Украину доставили еще пять тепловозов General Electric 19 ноября 2018, 19:44
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте