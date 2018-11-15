В Украину по евроколее прибыл первый поезд из Будапешта

14 ноября в Мукачево из Будапешта прибыл первый тестовый поезд, который в скором времени должен начать работу на маршруте на регулярной основе.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на mukachevo.net.

Поезд компании MAV-START nemzetkozi utazasok прибыл в 12:00, а в обратный рейс отправился в 16:00 по киевскому времени.

Маршрут поезда Мукачево-Чоп-Будапешт будет также пролегать через венгерские города Дебрецен и Ньиредьхаза. ориентировочная стоимость билетов - от 700 до 1100 грн.

Когда именно начнут выполняться регулярные рейсы железнодорожники пока не сообщают. Более того, отмечают, что только начали тестировать собственно движение поезда, а значит могут быть изменены как вагоны, так и сам локомотив.

Напомним, что проект пассажирского железнодорожного сообщения Мукачево-Будапешт обсуждается уже два года. Запуск поезда между двумя городами анонсировали уже несколько раз, каждый раз он переносился.

Для приема поездов из Венгрии в Мукачево уже оборудовали специальную платформу, а также отремонтировали часть улицы Вокзальной, которая ведет к ней.

Самой распространенной в мире шириной колеи является 1435 мм (4 фута и 8,5 дюймов). Такую колею имеют 60% железных дорог мира, в частности железные дороги Северной Америки, Китая и Европы (за исключением стран СНГ, Балтии, Финляндии, Ирландии, Испании и Португалии).

В Украине пока эксплуатируются колеи шириной 1520 мм. Так, с середины XIX века стандартом на железных дорогах Российской империи (позже - СССР), Финляндии и Монголии была ширина колеи 1524 мм. С мая 1970 года по начало 1990-х железные дороги СССР были переведены на колею 1520 мм.

На сегодня в Украине находится наибольшее количество стыковочных узлов (около 15) - на границе с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

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