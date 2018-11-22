Рада приняла первый законопроект из "бюджетного пакета"

Верховная Рада приняла законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", который вместе с правками в Налоговый кодекс входит в так называемый "бюджетный пакет".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Документ поддержали 243 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

По словам главы подкомитета по вопросам бюджетной политики и совершенствования положений Бюджетного кодекса Константина Ищейкина, представлявшего документ, он предполагает расширение возможностей для осуществления местных внешних заимствований, устанавливая соответствующие полномочия отдельно для городских и областных бюджетов.

Закон также урегулирует вопрос целевого использования рентной платы на специальное использование лессовых ресурсов на охрану и защиту лесов, а также дает полномочия Счетной палате осуществлять аудиты местных бюджетов в части выполнения ими делегированных полномочий.

В ходе обсуждения документа возник спор вокруг финансирования предприятий, находящихся в ведении Национальной академии наук Украины: Бюджетный комитет и фракции коалиции предлагали отчислять часть прибыль таких предприятий в госбюджет на общих основаниях, тогда как фракции Радикальной партии и "Батькивщины", а также группа "Видродження" настаивали на том, чтобы оставить эту прибыль этим предприятиям.

В результате парламент согласился до 2023 года оставлять эти средства государственным унитарным предприятиям в ведении НАНУ, чтобы они направляли их исключительно на научную деятельность, инновации и расширение собственной материально-технической базы.

Напомним, Верховная Рада будет работать на вечернем пленарном заседании в четверг до принятия государственного бюджета на 2019 год. За это решение с третьей попытки проголосовали 226 нардепов.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019".

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