Определена дата продажи "Центрэнерго"

Конкурс по продаже государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго" официально стартует 29 октября, 13 декабря состоится аукцион.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

Соответствующее решение приняла Комиссия по продаже ПАО "Центрэнерго".

В понедельник, 29 октября, в приложении к официальному изданию Фонда - газете "Ведомости приватизации" - будет опубликовано информационное сообщение о проведении конкурса с открытостью предложения цены по принципу аукциона.

У инвестора есть 45 дней на ознакомление с работой и финансовыми показателями предприятия и на подготовку всех необходимых документов.

Согласно распоряжению Кабмина, пакет состоит из 289,2 млн акций, что составляет 78,2% уставного капитала общества номинальной стоимостью 375,9 млн гривень, его стартовая цена составляет 5,9 млрд гривень.

Фонд государственного имущества должен прекратить конкурс, если будет подано заявления менее двух участников.

Экономическая правда