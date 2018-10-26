Определена дата продажи "Центрэнерго"
Конкурс по продаже государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго" официально стартует 29 октября, 13 декабря состоится аукцион.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.
Соответствующее решение приняла Комиссия по продаже ПАО "Центрэнерго".
В понедельник, 29 октября, в приложении к официальному изданию Фонда - газете "Ведомости приватизации" - будет опубликовано информационное сообщение о проведении конкурса с открытостью предложения цены по принципу аукциона.
У инвестора есть 45 дней на ознакомление с работой и финансовыми показателями предприятия и на подготовку всех необходимых документов.
Согласно распоряжению Кабмина, пакет состоит из 289,2 млн акций, что составляет 78,2% уставного капитала общества номинальной стоимостью 375,9 млн гривень, его стартовая цена составляет 5,9 млрд гривень.
Фонд государственного имущества должен прекратить конкурс, если будет подано заявления менее двух участников.
Экономическая правда
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