У кого больше всего выросла пенсия за последние годы — исследование

За период с 2013 по 2016 год средняя пенсия в Украине выросла больше всего у судей и военнослужащих.

Об этом со ссылкой на аналитику Офиса по финансовому и экономическому анализу в Верховной Раде передает Delo.ua.

В 2017 году благодаря законопроекту Кабмина о повышении пенсий средняя выплата выросла на 36% с 1828 грн до 2479 грн.

За последние пять лет больше всего выросла пенсия у судей. Если в 2013 году она составляла чуть больше 12 тыс грн, то в первом полугодии 2018 года превысила 25 тыс грн. Такую пенсию сейчас получает 3 тыс человек.

Почти вдвое выросла пенсия у военнослужащих. В 2013 году она составляла 2373 грн, а в первом полугодии текущего года выросла до 4206 грн. Значительный рост произошел только в 2018 году из-за решения Кабмина поднять пенсии военным и силовикам. Такую пенсию сейчас получает 624 тыс человек.

Пенсии у народных депутатов сократились. Если в 2013 году они составляли 15,3 тыс грн, то по итогам 2017 года уменьшились до 15,1 тыс грн. Такую пенсию сейчас получает 1 тысяча человек.

Пенсии по возрасту выросли на 70% — c 1522 грн в 2013 году до 2579 грн по итогам полугодия 2018 года. Пенсию по возрасту получает 10,5 млн граждан.

Социальная пенсия, которую получают украинцы, у которых нет минимального страхового стажа, выросла на половину — с 976 грн в 2013 году до 1456 грн в первом полугодии 2018 года. Ее сейчас получает 121 тыс человек.

Пенсии для "чернобыльцев" выросли за пять лет на 20%. В 2013 году они составляли 3,2 тыс грн. А по итогам 2017 года выросли до 3,8 тыс грн. Такую пенсию сейчас получает 81 тыс человек.

Согласно аналитике Офиса, в Украине за последние пять лет количество пенсионеров сократилось на 2,1 млн.

Отмечается, что за указанный период рост пенсий был медленнее, чем рост цен. В частности, в 2014 году цены выросли на 25%, в 2015 году инфляция превысила 40%, в 2016 году показатель снизился до 12,4%, в а 2017 году снова вырос до 13,7%.