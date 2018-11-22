Суд отказался отменять приватизацию "Укртелекома"

Хозяйственный суд Киева отклонил иск Фонда госимущества к ООО "ЕСУ" о разрыве приватизационного договора купли-продажи контрольного пакета (92,79%) акций "Укртелекома" и взыскании более 2 миллиардов гривень.

Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на решение суда от 7 ноября, которое появилось в Едином реестре судебных решений в среду, 21 ноября.

Суд также отказался удовлетворять встречный иск "ЕСУ" к ФГИ о признании прекращенным обязательства по договору невозможностью его выполнения.

В мотивационной части суд согласился с доводами о надлежащем выполнении условий договора.

"Судом установлено надлежащее выполнение ООО "ЕСУ" условий пункта 6.2. раздела 6 Концепции ООО "ЕСУ" о внесении инвестиций в размере не менее суммы, которая является эквивалентом 450 млн долларов", - говорится в документе.

При этом суд счел неубедительными и отклонил доводы ФГИ о невыполнении "ЕСУ" обязательств по передаче телекоммуникационной сети специального назначения государственным органам.

"Поскольку судом установлено, что обязательство по Договору об обеспечении передачи ТССН в государственную собственность фактически выполнено, и именно по этим основаниям отказано в первоначальном иске, суд не усматривает оснований для удовлетворения встречного иска", - пояснили в суде.

Как сообщалось, еще в 2015 году Укртелеком взял на себя обязательство выкупить у двух госбанков (Ощада и Укрэксимбанка) облигации своей материнской компании ЕСУ (дочка СКМ) на сумму 2 млрд гривен.

Но телеком-оператору так и не удалось продать свой мобильный актив - Тримоб, поэтому у компании не было денег на покрытие облигаций. Сроки выплаты долга истекли еще в середине марта.

Что касается самой ЕСУ, то она тоже не рассчиталась по облигациям, которые были выпущены компанией с целью финансирования обязательств, возникших после приватизации Укртелекома в 2011 году. Укрэксим подал на нее в суд, потребовав возврата 2,8 млрд гривен долга.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что компания "Укртелеком" была приватизирована кипрской компанией фактически бесплатно.

Как сообщалось, 19 октября 2017 года Хозяйственный суд г. Киева по иску Фонда государственного имущества разорвал заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций крупнейшего оператора фиксированной связи "Укртелеком" компанией "ЕСУ", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, тем самым вернув пакет акций "Укртелекома" в государственную собственность.

В Фонде госимущества сообщили, что компания "ЕСУ" не выполнила свои обязательства по инвестированию 450 миллионов долларов в течение 5 лет в развитие предприятия, из-за чего фондом был инициирован иск о расторжении договора купли-продажи акций "Укртелекома".

По решению суда со счетов "ЕСУ" должна быть взыскана пеня в размере 2,171 миллиарда гривен, начисленная за ненадлежащее выполнение договора купли-продажи пакета акций "Укртелекома".

12 декабря апелляционный суд отказался удовлетворить иск частной компании "ЕСУ" на решение предыдущей судебной инстанции, согласно которому в государственную собственность была возвращена компания-оператор фиксированной связи "Укртелеком".

Напомним, Фонд госимущества в мае 2011 года продал 92,79% акций Укртелекома украинской "дочке" австрийской компании EPIC - фирме ЕСУ - за 10,5 млрд гривен.

Затем ЕСУ перепродала этот актив группе СКМ Рината Ахметова. Бизнесмен стал владельцем компании опосредованно.

Он приобрел у EPIC 100% акций компании UА Тelecominvest Limited, которой принадлежат корпоративные права украинского ООО "ЕСУ".

Последняя компания являлась непосредственным собственником Укртелекома, контролируя почти 93% акций компании.

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