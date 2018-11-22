Личные данные пользователей Amazon попали в открытый доступ

В результате технической ошибки Amazon разместила на своем сайте в открытом доступе имена и почтовые адреса некоторых пользователей.

Об этом сообщает CNBC.

Количество пострадавших не уточняется.

По словам компании, проблема уже устранена.

Поскольку утечка данных возникла не в результате хакерской атаки, пароли пользователям менять не нужно. Однако отмечается, что для оказавшихся в публичном доступе адресов возрастает риск фишинговой атаки.

Напомним, Microsoft обошла Amazon в рейтинге самых дорогих компаний.

Экономическая правда