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Личные данные пользователей Amazon попали в открытый доступ

Четверг, 22 ноября 2018, 09:35
 

В результате технической ошибки Amazon разместила на своем сайте в открытом доступе имена и почтовые адреса некоторых пользователей.

Об этом сообщает CNBC.

Количество пострадавших не уточняется.

По словам компании, проблема уже устранена.

Поскольку утечка данных возникла не в результате хакерской атаки, пароли пользователям менять не нужно. Однако отмечается, что для оказавшихся в публичном доступе адресов возрастает риск фишинговой атаки.

Напомним, Microsoft обошла Amazon в рейтинге самых дорогих компаний.

Экономическая правда

Amazon

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