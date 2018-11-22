Личные данные пользователей Amazon попали в открытый доступ
Четверг, 22 ноября 2018, 09:35
В результате технической ошибки Amazon разместила на своем сайте в открытом доступе имена и почтовые адреса некоторых пользователей.
Об этом сообщает CNBC.
Количество пострадавших не уточняется.
По словам компании, проблема уже устранена.
Поскольку утечка данных возникла не в результате хакерской атаки, пароли пользователям менять не нужно. Однако отмечается, что для оказавшихся в публичном доступе адресов возрастает риск фишинговой атаки.
Напомним, Microsoft обошла Amazon в рейтинге самых дорогих компаний.
Экономическая правда
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