Facebook тестирует функцию самоконтроля

Facebook запустил функцию "Ваше время на Facebook", которая показывает, сколько времени пользователи тратят на соцсеть.

Об этом сообщает TechCrunch.

Панель мониторинга покажет пользователю, сколько минут он тратил на приложение Facebook с данного устройства каждый день за последнюю неделю, а также среднее количество времени, проведенного в соцсети в течение дня.

Также можно установить дневной лимит на использование приложения и получать напоминание по истечению указанного времени.

Функция доступнатолько в мобильном приложении.

Напомним, Facebook Messenger добавил возможность отменять отправку сообщений в течение 10 минут.