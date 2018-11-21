Facebook тестирует функцию самоконтроля
Среда, 21 ноября 2018, 20:35
Facebook запустил функцию "Ваше время на Facebook", которая показывает, сколько времени пользователи тратят на соцсеть.
Об этом сообщает TechCrunch.
Панель мониторинга покажет пользователю, сколько минут он тратил на приложение Facebook с данного устройства каждый день за последнюю неделю, а также среднее количество времени, проведенного в соцсети в течение дня.
Также можно установить дневной лимит на использование приложения и получать напоминание по истечению указанного времени.
Функция доступнатолько в мобильном приложении.
Напомним, Facebook Messenger добавил возможность отменять отправку сообщений в течение 10 минут.
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