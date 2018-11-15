В Facebook Messenger теперь можно удалять сообщения
Facebook Messenger добавил возможность отменять отправку сообщений в течение 10 минут.
Об этом сообщает TechCrunch.
По истечению 10 минут пользователи смогут удалить сообщение в своём окне, однако оно останется во входящих у получателя.
При этом после удаления сообщения Facebook будет хранить его ещё какое-то время, чтобы проверить, не поступали ли на него жалобы.
На данный момент эта функция запущена лишь в нескольких странах: в Польше, Колумбии, Боливии и Литве. В скором будущем она станет доступна по всему миру
В настоящее время Facebook также работает над возможностью настройки автоматического удаления сообщений и чатов по истечению заданного периода времени.
Напомним, основатель Facebook Марк Цукерберг запретил сотрудникам пользоваться смартфонами на базе Apple после конфликта с руководителем компании.
Экономическая правда
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