В Facebook Messenger теперь можно удалять сообщения

Facebook Messenger добавил возможность отменять отправку сообщений в течение 10 минут.

Об этом сообщает TechCrunch.

По истечению 10 минут пользователи смогут удалить сообщение в своём окне, однако оно останется во входящих у получателя.

При этом после удаления сообщения Facebook будет хранить его ещё какое-то время, чтобы проверить, не поступали ли на него жалобы.

На данный момент эта функция запущена лишь в нескольких странах: в Польше, Колумбии, Боливии и Литве. В скором будущем она станет доступна по всему миру

В настоящее время Facebook также работает над возможностью настройки автоматического удаления сообщений и чатов по истечению заданного периода времени.

Напомним, основатель Facebook Марк Цукерберг запретил сотрудникам пользоваться смартфонами на базе Apple после конфликта с руководителем компании.

Экономическая правда