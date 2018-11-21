В OLX сменился гендиректор

Сервис OLX назначил на позицию CEO Катерину Онищенко, которая ранее была директором по маркетингу.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает "Интерфакс-Украина".

Сергей Гапоченко, ранее возглавлявший OLX в Украине и Центральной Азии, назначен генеральным менеджером региона OLX Group в Европе и Центральной Азии, к которому, помимо Украины, Казахстана и Узбекистана, присоединились Румыния, Португалия, Болгария и Босния.

По данным компании, аудитория ресурса в Украине за последние пять лет выросла в 2,5 раза и составляет около 10 млн уникальных пользователей в месяц, количество продавцов достигает цифры в 1,3 млн.

Онищенко присоединилась к команде OLX региона "Украина и Центральная Азия" в 2013 году в качестве директора по маркетингу. С апреля 2018 года отвечала, в том числе, и за развитие бизнес-вертикалей площадки, где основной фокус направлен на продвижение категорий "Недвижимость" и "Работа".

Напомним, ранее аналитики составили рейтинг товаров с наиболее высокой ценой в популярных категориях на торговой площадке OLX.