Дело против "Ощадбанка" инициировали люди из "семьи" Януковича

Обстоятельства дела относительно возможного злоупотребления главы "Ощадбанка" Андрея Пышного касаются установления нулевой ставки по арестованными депозитам одной из клиенток - жене бывшего украинского чиновника из окружения экс-президента Януковича.

Об этом сообщили Экономической правде в пресс-службе банка.

Правоохранительные органы не предъявляли обвинений к должностным лицам государственного "Ощадбанка", в том числе к главе правления Андрею Пышному.

"Обстоятельства дела касаются договорных отношений между "Ощадбанком" и его клиентом - женой бывшего украинского чиновника, которая имеет депозитные вклады в "Ощадбанке". Обнародовать фамилию клиентки нам запрещает банковская тайна", - отметили в пресс-службе.

По словам представителей банка, эти средства арестованы в рамках уголовных производств, инициированных правоохранительными органами в отношении лиц из окружения бывшего президента Виктора Януковича.

"В "Ощадбанке" с июня 2014 года по решению уполномоченного коллегиального органа установлена ​​нулевая ставка для всех без исключения арестованных вкладов с уведомлением об этом вкладчиков в соответствии с условиями депозитных договоров. Такое решение соответствует банковской практике в Украине", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе, в 2017 году указанная клиентка "Ощадбанка" подала через своих представителей гражданский иск в суд об обязательстве банка доначислить проценты по арестованным правоохранительными органами срочным вкладам.

Судом первой инстанции принято решение об отказе в удовлетворении гражданских исков клиента к "Ощадбанку". Сейчас дело пересматривается апелляционным судом.

"После отказа суда в удовлетворении гражданских исков для затягивания процесса и давления с целью удовлетворения своих требований адвокат клиентки обратился в Национальное антикоррупционное бюро с заявлением о совершении уголовного преступления должностными лицами "Ощадбанка" в виде присвоения и растраты имущества указанного выше физического лица, на которое наложен арест" , - объясняют в банке.

"Детектив НАБУ, видя отсутствие состава и события преступления, отказал в возбуждении уголовного производства и внесении заявления в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.

Как сообщили в банке, такие действия детектива НАБУ были обжалованы адвокатами клиента. Правоохранительные органы были вынуждены начать расследование процедурно, по факту самого сообщения, согласно судебной практике.

Суд обязал уполномоченных лиц НАБУ внести сведения в ЕРДР о возможном совершении уголовного преступления.

"На сегодня детективом НАБУ осуществляется проверка изложенных в заявлении адвокатов клиента обстоятельств. Подчеркиваем, НАБУ открыто дело по факту, что свидетельствует об отсутствии каких-либо оснований для привлечения должностных лиц банка к уголовной ответственности", - заявили в "Ощадбанке".

Ранее ЭП сообщала, что Национальное антикоррупционное бюро расследует уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением и присвоения имущества председателем "Ощадбанка" Андреем Пышным и его подчиненными.

Экономическая правда