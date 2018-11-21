НАБУ расследует дело против "Ощадбанка"

Национальное антикоррупционное бюро расследует уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением и присвоения имущества председателем "Ощадбанка" Андреем Пышным и его подчиненными.

Об этом говорится в соответствующих постановлениях суда от 17 и 25 октября.

"В производстве НАБУ находится уголовное производство № 52018000000000877 от 13 сентября 2018 года по факту совершения председателем ОАО "Ощадбанк" ЛИЦО_4 (Пышный – ред.) и другими подчиненными ему должностными лицами банка уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 1 ст. 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест) УК в виде присвоения имущества ЛИЦА_2, находящегося в ведении должностных лиц банка", - говорится в материалах суда.

Отмечается, что речь идет о растрате имущества, на которое наложен арест на сумму 34 миллиона 960 тысяч гривен.

Напомним, ранее суд оставил в должности заместителя главы правления Ощадбанка Ирину Земцову, которую подозревают в причастности к завладению 20 миллионами долларов госбанка.

20 ноября Верховная Рада отказалась дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от группы "Воля народа" Станислава Березкина. САП подозревает Березкина по делу о хищениях в "Ощадбанке".