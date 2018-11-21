Wizz Air возобновит работу украинской "дочки"

"Визз Эйр Украина" намерена получить лицензию украинского авиаперевозчика уже в 2019 году.

Об этом говорится в заявлении авиакомпании Wizz Air по результатам встречи ее генерального директора Джозефа Варади и Президента Украины Петра Порошенко 21 ноября.

Они обсудили законодательные, регуляторные и экономические условия, необходимые для достижения финальных договоренностей в рамках долгосрочной бизнес-предложения.

Восстановление деятельности "Визз Эйр Украина", в частности, позволило бы создать около 6 тысяч локальных рабочих мест, заявили в компании.

Wizz Air намерена инвестировать 2,5 млрд долларов для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321. Эти самолеты будут поставлены на базы авиакомпании в Киеве и других регионах Украины. В результате, запланированный объем перевезенных пассажиров составит 6 млн в год к 2025 году.

"Визз Эйр Украина" прекратила работу в апреле 2015 года. Такое решение было принято в связи с боевыми действиями на Востоке Украины, девальвацией и нестабильностью гривны.

Напомним, Wizz Air откроет три новых рейса из Украины в течение ноября-декабря 2018 года.