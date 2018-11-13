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Wizz Air запускает три новых рейса из Украины до конца года

Вторник, 13 ноября 2018, 18:27
 

Лоу-кост авиаперевозчик Wizz Air откроет три новых рейса из Украины в течение ноября-декабря 2018 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Авиакомпания будет выполнять перелеты по новым лоу-кост маршрутам из Харькова в аэропорт Лондон Лутон (открытие 13 ноября) и в Вену (открытие 25 ноября), а также из Львова в аэропорт Франкфурт-Хан (открытие 14 декабря).

Цена в одну сторону стартует от 19,99 евро / 549 гривень.

В марте 2019 Wizz Air откроет 4 анонсированных ранее маршруты из Киева в Бремен, Биллунн и Риги и из Львова в Копенгаген, а также разместит четвёртый самолет Airbus A320 на своей базе в Киеве.

В течение 10 месяцев 2018 авиакомпания перевезла более 1,2 миллиона пассажиров в Украину и из нее. Это 110% роста по сравнению с прошлым годом.

Компания планирует утроить украинский пассажиропоток к 2019 году.

Напомним, с 1 ноября 2018 года Wizz Air изменила политику бесплатного провоза ручной клади, уменьшив габариты вещей, перевозка которых включена в билет.

Экономическая правда

Wizz Air авиаперевозки транспорт

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