В Борисполе могут запустить беспилотный электробус

Терминалы D и F аэропорта Борисполь могут соединить электробусом с автопилотом.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

"С весны 2019 год заработает терминал F аэропорта Борисполь, они его расконсервируют. И то, что мы хотим еще сделать (с Павлом Рябикиным уже проговорили) - запустить или электробус между терминалом F и терминалом D, или, вообще, подумать о самоуправляемом автомобиле, чтобы у аэропорта была какая-то своя изюминка", - сообщил Омелян.

Но он уточнил, что это пока очень смелые планы.

"Они более реальны, чем Hyperloop, но все еще смелые", - пошутил министр.

Омелян добавил, что соединить терминалы автономным поездом будет гораздо дороже, чем таким же автобусом. И теоретически, этот вариант соединения терминалов можно было бы попробовать реализовать.

"Электробус, точно - да. Будет ли он самоуправляемым - еще под вопросом", - добавил чиновник.

Напомним, новый скоростной экспресс, который будет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом и Международным аэропортом "Борисполь", назовут Kyiv Boryspil Express.

Как сообщалось, на выбор пассажирам предоставили такие названия: UZ Air, Kyiv Boryspil Express, UZ Express, Сич, Sky Express, Чумак, Аэрошатл, Лыбидь.

Напомним, ранее "Укрзализныця" показала фото нового дизельного поезда, который будет курсировать по маршруту Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт. Всего таких рельсовых автобусов будет пять, четыре из них будут возить пассажиров, один будет в резерве.

Предварительная стоимость проезда - 80 гривен. Расчетное время в пути - 35 минут.

Строительство скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом "Борисполь" будет завершено до 1 декабря.

Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала "Киев-Пассажирский", через станцию "Выдубичи" до терминала D аэропорта "Борисполь". Расчетное время в пути - 35 минут.

Подвижной состав, который будет использоваться на линии - 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места.

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