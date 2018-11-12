В "Укрзализныце" выбрали название для скоростного поезда в "Борисполь"

Новый скоростной экспресс, который будет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом и Международным аэропортом "Борисполь", назовут Kyiv Boryspil Express.

Это название победило в голосовании, сообщил и.о. главы правления компании "Укрзализныця" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"10 тысяч пользователей Facebook присоединились к голосованию, и это меньше чем за 4 дня. Мне название импонирует. Кстати, в запасе еще несколько красноречивых названий - оставим их для будущих масштабных строек", - отметил Кравцов.

Как сообщалось, на выбор пассажирам предоставили такие названия: UZ Air, Kyiv Boryspil Express, UZ Express, Сич, Sky Express, Чумак, Аэрошатл, Лыбидь.

Напомним, ранее "Укрзализныця" показала фото нового дизельного поезда, который будет курсировать по маршруту Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт. Всего таких рельсовых автобусов будет пять, четыре из них будут возить пассажиров, один будет в резерве.

Предварительная стоимость проезда - 80 гривен. Расчетное время в пути - 35 минут.

Строительство скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом "Борисполь" будет завершено до 1 декабря.

Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала "Киев-Пассажирский", через станцию "Выдубичи" до терминала D аэропорта "Борисполь". Расчетное время в пути - 35 минут.

Подвижной состав, который будет использоваться на линии - 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места.

Рекомендуем почитать: Нужен ли Киеву "Воздушный экспресс"? Опыт десяти европейских столиц

Экономическая правда