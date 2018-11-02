Собственник Rozetka: При обыске моей жене угрожали заряженным пистолетом

Основатель и один из владельцев Rozetka.ua Владислав Чечеткин рассказал, как во времена Виктора Януковича налоговая милиция вымогала у него деньги.

Об этом он сообщил в интервью "Экономической правде".

Чечеткин поведал, что у него требовали 1 млн долларов наличными, затем увеличили сумму в шесть раз и заблокировали работу компании, растянув процедуру обыска на 31 день, но в итоге отступили.

"Когда тебя обыскивают, ты не можешь звонить по телефону. Выходить в туалет можно только с разрешения следователя. Ты не можешь зайти, выйти, спать, есть. Ты не можешь делать ничего. Они, конечно, ели, спали, ср#ли, извините, пожалуйста. Они воровали телефоны на моем складе, играли в покер", - рассказал он.

"Они доставали их из коробок и уносили. Коробки не могли вынести", - Чечеткин утверждает, что телефонов украли на 80 тысяч долларов.

По его словам, из-за обысков сорвалась крупная сделка с южноафриканскими партнерами.

Его жена присутствовала как партнер по бизнесу.

"Ей угрожали, направляли в ее сторону заряженный пистолет, требовали, чтобы она немедленно покинула помещение", - рассказал бизнесмен.

"Когда у нее сдавали нервы, она кричала, что они твари и подонки. Это тоже есть на видео. Потом эти твари поняли, что их записывают. Вначале они начали какие-то видеокамеры "вырубать", потихоньку бить и воровать", - расказал он.

Он также заявил, что руководитель налоговой милиции, сотрудники которой вымогали у него деньги во времена Виктора Януковича, сейчас успешно ведет бизнес. Речь идет об Андрее Головаче, который владеет комплексом Arena Entertainment.

Читайте полностью интервью - Собственник "Розетки" Владислав Чечеткин: "Менты" воровали телефоны на моем складе и играли там в покер

Экономическая правда