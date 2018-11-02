Курс безналичного доллара снижается

2 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,16 - 28,19 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

В 13:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,09 - 28,11 гривни;

Евро - 32,15 - 32,18 гривни;

Российский рубль - 0,4276 - 0,4285 гривни.

Напомним, Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 2 ноября на уровне 28,15 гривни.

1 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,10 - 28,12 гривни за доллар.

1 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:30 установились на уровне 28,15 - 28,18 гривни за доллар.

Экономическая правда