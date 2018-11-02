Курс валют: укрепление гривни закончилось

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 2 ноября на уровне 28,15 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,08 гривни.

Напомним, 1 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:30установились на уровне 28,15 - 28,18 гривни за доллар.

На закрытии межбанка котировки установились на уровне 28,10 - 28,12 гривни за доллар.

Экономическая правда