НБУ ухудшил прогноз международных резервов

Национальный банк снизил прогноз международных резервов на конец 2018 года с 20,7 миллиарда долларов до 19,2 миллиарда долларов.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за октябрь 2018 года.

Прогноз на 2019 год снижен до 18,6 млрд долларов с 18,8 млрд долларов, на 2020 год – до 19,1 млрд долларов с 19,7 млрд долларов.

"Объем резервов на конец этого года зависит, прежде всего, от объема транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом, поступления иного официального финансирования и объема размещения еврооблигаций правительством", - говорится в отчете.

Регулятор отметил, что принимая во внимание эти факторы, в том числе недавнее размещение правительством еврооблигаций, НБУ ожидает, что в 2018 году международные резервы вырастут до 19,2 млрд долларов, или 3,2 месяца импорта будущего периода.

"Продолжение сотрудничества с МВФ также позволит сохранить объем международных резервов на таком же уровне в 2019-2020 годах, несмотря на период пиковых выплат по государственному долгу", - добавили в Нацбанке.

Международные резервы в сентябре 2018 года сократились на 3,5% и по состоянию на 1 октября составляли 16,638 млрд долларов. Существующие резервы покрывают 2,8 месяца будущего импорта.

Напомним, первая замглавы НБУ Катерина Рожкова спрогнозировала, что в случае своевременного принятия госбюджета Украина может получить транш от МВФ в размере 1,5-1,9 млрд долларов.

Экономическая правда