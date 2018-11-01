В Нацбанке сказали, сколько Украина может получить от МВФ в этом году

Екатерина Рожкова

В Национальном банке предполагают, что Украина до конца 2018 года может получить транш от Международного валютного фонда в пределах 1,5-1,9 миллиарда долларов.

Об этом во время брифинга сказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, сообщает "Укринформ".

"Недавно Яков Смолий сказал, что (транш от МВФ - ред.) можно ожидать до конца года. Относительно суммы - она может быть, как мне кажется максимум между 1,5-1,9 млрд долл.", - сказала Рожкова.

Она отметила, что главным условием для получения этих средств является принятие Украиной бюджета на 2019 год.

"Есть еще несколько вопросов к Национальному банку - внесение изменений в определенные нормативные документы, что мы уже сейчас отрабатываем и будем в течение 2 недель их принимать. Поэтому, если наши парламентарии готовы будут вовремя проголосовать за бюджет и бюджетные показатели останутся в рамках контрольных параметров, то мы успеем (получить транш МВФ в этом году - ред.)",- отметила Рожкова.

Как сообщалось, Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

После решения КМУ о повышении цен на газ МВФ обнародовал заявление, согласно которому Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.

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