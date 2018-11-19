Крупнейший должник по зарплате распродал транспортные средства

Государственная исполнительная служба продала на торгах OpenMarket 38 транспортных средств Харьковского государственного авиационного предприятия на 1 миллион гривень для погашения долгов по зарплате.

Об этом сообщила пресс-служба ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины.

Отмечается, что на исполнении в отделе принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Харьковской области находится сводное исполнительное производство о взыскании средств с Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, в состав которого входят 3529 исполнительных производств на общую сумму более 182 млн гривен о взыскания задолженности в пользу УПФУ, государства, физических и юридических лиц.

24 апреля Хозяйственным судом Харьковской области было дано разрешение на реализацию 45 единиц грузовых, специальных и других транспортных средств. В результате проведения реализацию 38 транспортных средств через государственную онлайн-аукцион OpenMarket.

На депозитный счет ДВС поступили средства от реализации в сентябре-октябре в сумме 1 007 612 гривень, которые распределяются между работниками предприятия.

Напомним, в тройку крупнейших должников по выплате зарплаты входят Харьковское государственное авиационное производственное предприятие с суммой задолженности 74,5 млн гривень, ОАО "Футбольный клуб "Металлист" с задолженностью 47,7 млн гривень и ОАО "Запорожьеоблэнерго" с задолженностью более 26 млн гривень.

Экономическая правда