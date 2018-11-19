Предприниматели выступили против нового налога на зарплаты

Союз украинских предпринимателей выступил против инициативы Кабинета министров Украины об увеличении базы налогообложения ЕСВ для отдельных субъектов хозяйствования.

Об этом говорится в заявлении СУП.

СУП утверждает, что предложенная модель приведет к переводу заработных плат "в конверт" и тенизации фонда оплаты труда. А добросовестные плательщики, которые выполняют все возложенные на них налоговые обязательства, понесут еще больше затрат.

Члены союза также выразили обеспокоенность по следующим предлагаемым проектом закона изменениям:

1) за неуплату налога вводится уголовная ответственность, хотя несколько лет назад она была декриминализирована;

2) запрещается выезд за пределы страны и управления транспортным средством при открытом исполнительном производстве о неуплате ЕСВ;

3) вводится неравенство рабочих разных профессий при установлении минимальных окладов на предприятиях, учреждениях и организациях, чем нарушается часть вторая статьи 43 Конституции Украины;

4) Пенсионный фонд Украины наделяется новыми функциями, которые фактически дают ему полномочия контролирующего органа, дублируя функции фискальной службы Украины. Это происходит в то время, когда бизнес и так находится под угрозой проверок и чрезмерного, часто ничем не обусловленного, контроля контролирующих органов.

Проект закона ставит в неравные условия налогообложения всех плательщиков. Подход государства к системе налогообложения должен быть направлен на уменьшение налоговой нагрузки, а не увеличение налогового бремени для добросовестного бизнеса.

Союз украинских предпринимателей призвал Президента Украины и народных депутатов Верховной Рады Украины не поддерживать этот проект закона.

Ранее против него выступила также Европейская Бизнес Ассоциация.

По оценкам Минсоцполитики, дополнительные поступления в бюджет от таких мер могут составлять до 10 млрд гривень.

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Экономическая правда