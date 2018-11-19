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Для начала работы Экспортно-кредитного агентства не хватает 112 тысяч

Понедельник, 19 ноября 2018, 14:12

Создание Экспортно-кредитного агентства требует дополнительного финансирования из госбюджета в 112 тысяч гривень.

Об этом заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко, передает "Интерфакс-Украина".

Он призвал народных депутатов поддержать законопроект №8114, предусматривающий увеличение бюджетного финансирования создания ЭКА.

"Этот законопроект важен для создания ЭКА. Мы в этом году выделили 200 млн грн (на создание ЭКА - ИФ), но, к сожалению, не можем реализовать. Пока не хватает лишь 112 тыс. Грн, чтобы зафиксировать различные юридические организационные процедуры", - отметил он во время согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в Киеве в понедельник.

Необходимость принятия этого законопроекта отметил также первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубов.

Напомним, правительство по инициативе Минэкономразвития 7 февраля приняло решение о создании Экспортно-кредитного агентства и утвердило его учредительные документы.

Об определении формата сосуществования Укрэксимбанка и Экспортно-кредитного агентства согласно новой стратегии Кабмина читайте в статье ЭП.

экспорт финансы

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