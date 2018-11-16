Все разделы
Укр / Рус

Объявлен конкурс на должности членов наблюдательного совета "Прозорро.Продажи"

Пятница, 16 ноября 2018, 18:41

Министерство экономического развития и торговли объявило конкурсы на должности независимых членов наблюдательного совета государственного предприятия "Прозорро.Продажи".

Об этом сообщается на сайте министерства.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 декабря 2018 года, конкурсный отбор начнется 17 декабря. Результаты конкурсного отбора будут обнародованы на сайте МЭРТ 15 января 2019.

Претендент на должность независимого члена наблюдательного совета "Прозорро.Продажи" должен иметь, в частности, не менее пяти лет стажа работы на руководящих должностях в компаниях или государственной службы.

Напомним, ранее первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов отклонил обвинения Счетной палаты Украины в том, что госбюджет в 2017 году недополучил 65 млн гривень из-за обеспечения функционирования системы ProZorro.

Экономическая правда

Prozorro МЭРТ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Как будут продавать имущество по новому кодексу по процедурам банкротства 15 ноября 2018, 15:59
Неэффективность расходов "Укрпочты": миф или реальность? 13 ноября 2018, 14:55
На ProZorro выставили на продажу вытрезвитель 9 ноября 2018, 12:01
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте