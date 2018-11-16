Объявлен конкурс на должности членов наблюдательного совета "Прозорро.Продажи"
Министерство экономического развития и торговли объявило конкурсы на должности независимых членов наблюдательного совета государственного предприятия "Прозорро.Продажи".
Об этом сообщается на сайте министерства.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 декабря 2018 года, конкурсный отбор начнется 17 декабря. Результаты конкурсного отбора будут обнародованы на сайте МЭРТ 15 января 2019.
Претендент на должность независимого члена наблюдательного совета "Прозорро.Продажи" должен иметь, в частности, не менее пяти лет стажа работы на руководящих должностях в компаниях или государственной службы.
Напомним, ранее первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов отклонил обвинения Счетной палаты Украины в том, что госбюджет в 2017 году недополучил 65 млн гривень из-за обеспечения функционирования системы ProZorro.
Экономическая правда
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