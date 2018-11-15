Цукерберг запретил использовать гаджеты Apple в Facebook
Четверг, 15 ноября 2018, 20:10
Основатель Facebook Марк Цукерберг запретил сотрудникам пользоваться смартфонами на базе Apple после конфликта с руководителем компании.
Об этом сообщает Mashable со ссылкой на данные The NYT.
Отмечается, что к этому привела критика соцсети главой Apple Тимом Куком.
Генеральный директор Apple неоднократно критически высказывался в адрес Facebook.
В октябре на международной конференции он обвинил социальную сеть в "слежке" за своими пользователями ради прибыли.
По данным издания, это вывело Цукерберга из себя и в качестве ответной меры он запретил сотрудникам компании использовать продукцию Apple, в том числе айфоны.
В Facebook пока не комментируют информацию о запрете.
Экономическая правда
powered by lun.ua