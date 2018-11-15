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Цукерберг запретил использовать гаджеты Apple в Facebook

Четверг, 15 ноября 2018, 20:10
 

Основатель Facebook Марк Цукерберг запретил сотрудникам пользоваться смартфонами на базе Apple после конфликта с руководителем компании.

Об этом сообщает Mashable со ссылкой на данные The NYT.

Отмечается, что к этому привела критика соцсети главой Apple Тимом Куком.

Генеральный директор Apple  неоднократно критически высказывался в адрес Facebook.

В октябре на международной конференции он обвинил социальную сеть в "слежке" за своими пользователями ради прибыли.

По данным издания, это вывело Цукерберга из себя и в качестве ответной меры он запретил сотрудникам компании использовать продукцию Apple, в том числе айфоны.

В Facebook пока не комментируют информацию о запрете.

Экономическая правда

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