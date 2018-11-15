Кабмин смягчил требования к поставкам газа для отопления — Нафтогаз

Кабинет министров смягчил требования для поставки газа на условиях возложения специальных обязанностей в текущем отопительном сезоне.

Об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

"Сегодня официально опубликовано постановление Кабинета министров, которое утверждает новые условия поставки природного газа теплопроизводителям для нужд населения", - рассказали в "Нафтогазе".

В частности, требование к расчетам за предыдущий период для получения права на поставки газа уменьшена с 90% до 78%, а для теплоснабжающих предприятий, находящихся под управлением ФГИУ, - до 60%.

"Постановление, разработанное с участием НАК "Нафтогаз Украины", ставит целью урегулировать вопрос теплоснабжения в прфоблемных населенных пунктах и не допустить отключение газа для предприятий ТКЭ в отопительный период", - объяснили в "Нафтогазе".

Новые условия предоставления номинаций будут действовать в период с 1 декабря 2018 года до 1 апреля 2019 года, а для теплоснабжающих предприятий, находящихся под управлением ФГИУ, - с 16 ноября 2018 года до 1 апреля 2019 года.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман предложил городским советам инициировать получение в собственность государственных теплоцентралей во избежание проблемных ситуаций с поставкой тепла в городах.

Напомним, "Нафтогаз Украины" в октябре 2018 года подала в Хозяйственный суд Киева иск к Кабинету министров о возмещении убытков в размере 6,6 миллиарда гривен, возникших в четвертом квартале 2015 года из-за отказа правительства создать механизм и источники компенсации выполнения компанией специальных обязательств по поставке газа.

Как сообщалось, Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23,5%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что больше года длились переговоры МВФ с целью снять вопрос повышения цен на газ для населения с повестки дня. Кредиторы выдвигали требование приравнять цены на газ для населения до уровня промышленности.

Как уже писала ЭП, в рамках переговоров с МВФ, наиболее острые дискуссии велись по формату PSO, по которому НАК поставляет газ по льготным ценам сбытовым посредникам - газсбытам.

"Нафтогаз" настаивает на варианте, по которому сможет продавать газ всем поставщикам на оптовом рынке, в том числе газсбытам, на равных условиях.

Сейчас газсбыты, которые в основном входят в сферу влияния Дмитрия Фирташа, единственные, через кого газ продается населению.