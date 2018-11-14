Гройсман придумал, как "навести порядок" с отоплением в городах

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил городским советам инициировать получение в собственность государственных теплоцентралей.

Об этом он заявил на заседании правительства 14 ноября.

"Предлагаю городским советам выйти с инициативой к Кабинету министров, чтобы получить в собственность теплоцентрали, которые обслуживают ваши города. Мы это рассмотрим на правительстве и, думаю, инициатива найдет поддержку и вы будете собственниками этого имущества. Сегодня давайте дадим правительственное поручение, направим это письмо горсоветам, пусть принимают решение, забирают в собственность (ТЭЦ, - ред.) и наводят там порядок. Лучше, чем они, никто не наведет", - сказал Гройсман.

По мнению премьера, мэры украинских городов, которые сорвали начало отопительного процесса, не сумев справиться со своими элементарными функциями, должны быть уволены.

"Этот абсурд, который иногда звучит из уст представителей местной власти просто не поддается никакой критике. Начинают перепихивать друг другу - "Нафтогаз" одно говорит, мэрия - другое. Тот подготовился, тот не подготовился, тот заплатил за долги, тот не заплатил", - сказал он.

"Я вынужден был, и профильный вице-премьер, 24 часа в сутки заниматься, чтобы разблокировать вопрос по Кривому Рогу, Павлограду и Херсону. Потому что [мэры] не в состоянии выполнить элементарную свою функцию", - сказал Гройсман.

Он отметил, что ему просто надоела "эта безответственность, которую люди испытывают каждый день".

"Правительство подготовилось к отопительному сезону. Мы закачали 17 млрд кубов газа в хранилища, приняли закон о реструктуризации долгов, еще 5 октября приняли решение о начале отопительного сезона", - отметил премьер.

Вице-премьер Геннадий Зубко отметил, что 204 теплоснабжающих предприятия имеют возможность реструктуризировать накопленные долги.

"Мы три года подряд работаем над тем, чтобы стабилизировать работу предприятий водоснабжения, теплоснабжения и дали возможность реструктуризировать долги, которые накопились за 15-20 лет. 204 предприятия, которые вошли в реестр, имеют возможность реструктуризировать долги. Уже 2,7 млрд грн штрафов и пени списано тем, кто присоединился к этому процессу. Таким образом возвращается финансовая стабильность предприятий этой отрасли", - сказал он.

Зубко еще раз подчеркнул, что долги предыдущих периодов никто не отменял и призвал местные власти к ответственности.

Экономическая правда