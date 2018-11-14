Долги по зарплате в государственном секторе превысили 2,5 миллиарда

Общая сумма долгов по зарплате на предприятиях, в учреждениях и организациях государственного сектора в Украине составляет 2,56 миллиарда гривень, треть из которых составляют долги работникам экономически активных предприятий.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины со ссылкой на данные Министерства социальной политики.

Почти половина общей суммы задолженности - 1,2 млрд гривень - это невыплаченная зарплата работников предприятий, находящихся в сфере управления центральных органов исполнительной власти.

Кроме того, имеется задолженность по оплате труда работников бюджетных учреждений и организаций в сумме около 50 млн. гривень.

Напомним, в тройку крупнейших должников по выплате зарплаты входят Харьковское государственное авиационное производственное предприятие с суммой задолженности 74,5 млн гривень, ОАО "Футбольный клуб "Металлист" с задолженностью 47,7 млн гривень и ОАО "Запорожьеоблэнерго" с задолженностью более 26 млн гривень.

Экономическая правда