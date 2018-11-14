Лицензию маршрутки теперь можно проверить онлайн
Государственная служба Украины по безопасности на транспорте открыла данные о лицензии транспортных средств на перевозку пассажиров и грузов.
Об этом сообщает пресс-служба платформы для работы с государственными открытыми данными Опендатабот.
Опендатабот запустила сервис, который позволяет сфотографировать или ввести вручную номер транспорта и проверить его лицензию.
"Проверить можно все виды транспорта, которые осуществляют пассажирские и грузовые перевозки, как регулярные так и не регулярные. То есть, это такси, маршрутки, автобусы, грузовики", - сообщили в "Опендатабот".
Чтобы проверить лицензию перевозчика, надо:
- Добавить Опендатабот в Телеграм
- Сфотографировать маршрутку и прислать фото, или ввести номер авто вручную
- Получить информацию о лицензии транспортного средства
Если у транспортного средства не оказалось лицензии, им опасно пользоваться. Также можно написать жалобу в "Укртрансбезпеку".
По данным платформы, 89714 маршруток в Украине имеют лицензии на перевозку пассажиров. Из них самые популярные марки БАЗ, БОГДАН и ПАЗ.
Наибольшее количество лицензий на перевозку автомобилей имеют компании "Севертранс", "Киивтранс" и "Транс-сервис-1".
Лицензионные авто проходят проверки инспекторами и плановые техосмотры, а медики проверяют водителей перед выходом на маршрут. По каждому из 9-ти типов лицензирования есть свои требования к перевозчикам.
Например, водители маршруток должны иметь удостоверение категории "D", стаж вождения не менее трех лет и минимальный возраст - 21 год. Сам автомобиль должен иметь государственную регистрацию, проходить техосмотр и быть внесенным в Единый государственный реестр юридических и физических лиц-предпринимателей.
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Экономическая правда
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