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УЗ разрешили распределять электроэнергию

Понедельник, 12 ноября 2018, 19:20
 

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, разрешила "Укрзализныци" распределять электроэнергию.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает Liga.net.

Отмечается, что "Укрзализныця" получила лицензию НКРЭКУ на право осуществления хозяйственной деятельности по распределению электрической энергии. Лицензия вступает в силу 1 января 2019 года.

При этом этим же решением НКРЭКУ аннулировала лицензии Укрзалізниці на право передавать электрическую энергию местными (локальными) электросетями и поставлять электроэнергию по регулируемому тарифу.

Законом Украины "О рынке электрической энергии" обособленно деятельность по распределению электроэнергии от других видов деятельности, в частности производства и поставки электрической энергии. Таким образом, Укрзалізниця получила новую лицензию по распределению электрической энергии.

Напомним, новый скоростной экспресс, который будет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом и Международным аэропортом "Борисполь", назовут Kyiv Boryspil Express.

Экономическая правда

Укрзализныця электроэнергия

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