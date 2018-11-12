Верховный Суд отказал вкладчику Приватбанка в возвращении 550 тысяч долларов

Верховный Суд признал законность сделки bail-in при национализации Приватбанка, в рамках которой у истца было списано со счетов 550 тысяч долларов.

Об этом сообщает Finbalance.

25 октября Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Куцина Владимира и оставил без изменений решение Апелляционного суда Днепропетровской области, которым жалобщику было отказано в удовлетворении иска к Приватбанку о взыскании 550 тыс долл, которые были списаны с его счетов в декабре 2016 года во время национализации Приватбанка в рамках bail-in (принудительной конвертации вкладов в акции Приватбанка).

По данным госреестра, Куцин Владимир Семенович является руководителем ЗАО "Никопольский завод ферросплавов".

Ранее решением Октябрьского райсуда Днепропетровска упомянутые исковые требования Куцина были удовлетворены. Однако в январе-феврале 2018 Апелляционный суд Днепропетровской области удовлетворил кассационные жалобы Приватбанка и НБУ и отменил решение суда первой инстанции.

Суд апелляционной инстанции исходил из того, что Куцин был связанным с Приватбанком лицом (таким его признал НБУ), а потому в день получения решения Кабмина о национализации Приватбанка у Фонда гарантирования появилось право распоряжаться средствами связанных с банком лиц.

Подавая кассационную жалобу, представитель Куцина настаивал, что отчуждение его средств в Приватанке по сути было конфискацией имущества, что, по его мнению, противоречит с. 41 Конституции, поскольку для конфискации требовалось решение суда (которого не было).

В то же время Верховный Суд пришел к выводу, что Апелляционный суд Днепропетровской области пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении исковых требований В. Куцин к Приватбанка.

Под bail-in попали средства вкладчиков и инвесторов (в т.ч. держателей евробондов) на 29,4 млрд грн. На эту сумму был увеличен уставный капитал Приватбанка. После завершения этой операции Минфин выкупил Приватбанк у ФГВФЛ за 1 грн и "залил" в "уставник" 116,8 млрд грн (дополнительный выпуск акций на указанную сумму был оплачен гособлигациям).

Напомним, ранее в "Приватбанке" рассказали, чего стоит обслуживание "токсичного" портфеля.

Экономическая правда