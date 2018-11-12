Луганская ТЭС Ахметова частично возобновила поставки антрацита из России

С 12 ноября частично возобновлены поставки антрацита с шахты "Обуховская" (Ростовская обл., РФ) на Луганскую ТЭС.

Об этом говорится в сообщении холдинга ДТЭК.

"Это позволило снизить использование газа на 30%. Пока поставок угля недостаточно для того, чтобы полностью отказаться от использования газа. Для обеспечения стабильной и безаварийной работы северной части энергосистемы Луганской области в работе находятся 2 энергоблока. Станция работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

"С 12 ноября на ДТЭК Луганскую ТЭС поступает уголь. Поставки с ШУ "Обуховская" (Ростовская обл., РФ) возобновлены не в полной объеме, поэтому для обеспечения стабильной роботы станция продолжает использовать газ. Отказ от газа возможен только после возобновления поставок антрацита в прежних объемах", - сообщили в ДТЭК.

В компании напомнили, что с 2014 года ДТЭК Луганская ТЭС находится на оккупированной территории и работает без возможности получать уголь по железнодорозным путям из Украины. При этом от станции зависит наличие света и тепла в домах 1 млн украинцев.

"Как только будет инициировано строительство железнодорожной ветки, ДТЭК начнет работы для переоборудования блоков ТЭС на газовый уголь", - отметили в компании.

Напомним, по данным Минэнергоугля, поставки на Луганскую ТЭС прекратились 12 октября. Последняя поставка антрацитового угля в объеме 6,8 тыс. тонн была совершена 11 октября.

6 ноября на Луганской ТЭС закончился уголь, работа станции біла переведена на резервное топливо.

Экономическая правда