"Нафтогаз" обвинил в ситуации в Кривом Роге Фирташа

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"Нафтогаз" обвинил подконтрольный Дмитрию Фирташу облгаз в срыве отопительного сезона в Кривом Роге.

Об этом говорится в сообщении на странице "Нафтогаз" в Facebook

"Коболев и Нафтогаз никому не закручивают газ. Вентиль находится под контролем облгазов", - подчеркивается в посте.

"Условия, на которых Нафтогаз имеет право продать производителям тепла льготный газ, устанавливают Кабмин и Верховная рада. Более 1000 производителей тепла по всей стране эти условия спокойно выполняют, сезон начали вовремя и без скандалов, и у десятков миллионов их клиентов дома тепло", - отметила компания.

"Что касается АО "Криворожская теплоцентраль", другой ТЭЦ в Кривом Роге, ее руководство не подготовилось к зиме, не обеспечило выполнение условий, чтобы получать льготный газ. Так что в первую очередь вопрос следует задавать туда. Можно также включить в решение проблемы местные органы власти и Фонд государственного имущества Украины, как органа управления этой компании", - заявил "Нафтогаз".

"Пока требования закона не выполнены, Нафтогаз имеет ровно столько же оснований поставлять газ этом тепловикам, сколько и сам облгаз или любой другой поставщик. Криворожская теплоцентраль может купить газ на рынке в произвольных условиях, если не хочет/не может работать с Нафтогазом на льготных", - предложил решение проблемы "Нафтогаз".

"Кстати, господин Фирташ имеет достаточно газа, чтобы не перекрывать поставки. Как минимум, он обеспечивает сырьем Сумыхимпром, но по какой-то причине не желает помочь жителям Кривого Рога. И это именно его облгаз перекрыл подачу газа", - подчеркнули в "Нафтогазе".

Как сообщалось ранее, 12 ноября жители Кривого Рога принесли и подожгли шины под управлением "Криворожгаза", требуя включить отопление.

"Здание "Криворожгаза" захвачено неизвестными людьми. В заложниках удерживаются сотрудники предприятия, которые вели с ними переговоры. Компания не может гарантировать безопасное газоснабжение города", - заявили в компании.

"Незаконно были открыты задвижки, запущено пять котельных из шести. Система газоснабжения разбалансирована", - сообщили в "Криворожгазе".

В компании заявили, что "Нафтогаз Украины" отказывается подавать газ на предприятие из-за долгов за предыдущие периоды.

Экономическая правда