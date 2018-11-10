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Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Суббота, 10 ноября 2018, 10:00

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 12 ноября на уровне 27,89 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,64 гривни.

Напомним, 9 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,85 - 27,88 гривни за доллар.

НБУ на 9 ноября снизил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на уровне 27,92 гривни.

Экономическая правда

НБУ гривня

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