Курс валют: Нацбанк еще больше укрепил гривню
Четверг, 1 ноября 2018, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 1 ноября на уровне 28,11 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,82 гривни.
Напомним, 31 октября Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,16 гривни, к евро - 32,02 гривни.
31 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,17 гривни за доллар.
Экономическая правда
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