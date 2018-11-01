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Курс валют: Нацбанк еще больше укрепил гривню

Четверг, 1 ноября 2018, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 1 ноября на уровне 28,11 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,82 гривни.

Напомним, 31 октября Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,16 гривни, к евро - 32,02 гривни.

31 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,17 гривни за доллар.

Экономическая правда

Нацбанк курс валют

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