Курс валют: гривня продолжает укрепляться
Среда, 31 октября 2018, 09:15
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 31 октября на уровне 28,16 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,02 гривни.
Напомним, 30 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,16 - 28,18 гривни за доллар.
На закрытии межбанка - на уровне 28,15 - 28,17 гривни за доллар.
Экономическая правда
powered by lun.ua