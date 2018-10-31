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Курс валют: гривня продолжает укрепляться

Среда, 31 октября 2018, 09:15
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 31 октября на уровне 28,16 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,02 гривни.

Напомним, 30 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,16 - 28,18 гривни за доллар.

На закрытии межбанка - на уровне 28,15 - 28,17 гривни за доллар.

Экономическая правда

курс валют

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Экономическая правда
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