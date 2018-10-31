В Украине возросли продажи квартир

В третьем квартале 2018 года в Украине нотариусы заключили на 10% больше договоров с недвижимостью, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные ежеквартального отчета Министерства юстиции о количестве сделок с недвижимым имуществом, передает Liga.net.

С июля по сентябрь государственные нотариусы оформили 14,2 тысячи договоров с недвижимостью, частные - 166,99 тысячи.

Большую часть сделок составляют договоры купли-продажи квартир.

Всего в июле-сентябре было заключено 180,3 тысячи сделок с недвижимостью, что на 10,01% больше, чем в июле-сентябре прошлого года.

Напомним, по итогам третьего квартала 2018 года продажи жилья на первичном рынке выросли почти на 25%.

Как сообщалось, строительные компании повысили цены на квартиры в новостроях на 5% и планируют повысить еще на 10% до конца года.