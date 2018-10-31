Субсидии вдвое выгоднее, чем дотирование цены на газ — Рева

Предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг является гораздо более эффективным механизмом, чем административное регулирование цен на энергоносители.

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, говорится в сообщении министерства.

"В 2014 году, к расширению программы жилищных субсидий и со снижением цены ниже рыночной, Госбюджет компенсировал потери Нафтогаза в объеме 114 млрд гривень в год. Все получали бы дешевый газ, а потом все вместе платили его настоящую цену, но через бюджет", - напомнил Рева.

"В этом году на субсидии тратится около 50 млрд гривень, что вдвое меньше, чем когда мы дотировали Нафтогаз", - подчеркнул министр.

"Более того, сегодня эти средства через субсидии попадают к тем, у кого низкие доходы, а дотирования цены на газ снижало цену для всего населения, включая тех, кто имеет все возможности самостоятельно оплачивать", - отметил он.

Напомним, 1 ноября конечная цена газа для населения будет составлять 8548,92 грн за тысячу кубометров.

Ранее Министерство социальной политики Украины объяснило новые правила назначения жилищных субсидий.

Экономическая правда