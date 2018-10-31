Счетная палата заявила о большом количестве вопросов к "Укрзализныце"

Счетная палата планирует провести аудит в ПАО "Укрзализныця".

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передает Liga.net.

По его словам, в последнее время возникает очень много вопросов и замечаний к работе "Укрзализныце".

"Только в этом году Укрзалізниця вдвое повысила цены на билеты для людей, но качество сервиса, к сожалению, существенно не улучшилась. В то же время, вокруг Укрзалізниці постоянно разворачиваются скандалы и обвинения в злоупотреблениях не прекращаются", - отметил глава Счетной палаты.

Пацкан напомнил, что компанию неоднократно обвиняли в растратах и ​​необоснованно высоких ценах закупок.

"Закупка угля по завышенным ценам, значительные затраты на SMM-услуги, заоблачные суммы на сувенирную продукцию. В Счетной палате, после обновления ее состава, уже поднимался вопрос о необходимости проведения аудита в Укрзализныце. Учитывая, что нынешний план аудитов уже утвержден и до конца года остается мало времени, обсуждается возможность проверки этого общества в следующем году", - сказал руководитель ведомства.

Он добавил, что много вопросов относительно эффективности работы Укрзализныце есть и у министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

"Счетная палата получила письмо от министра инфраструктуры Владимира Омеляна с просьбой провести аудит Укрзализныци. Постоянная критика в адрес общества не остались без внимания министра и он также заинтересован в объективной оценке по эффективности или неэффективности работы Укрзализныци", - добавил Пацкан.

В частности, в министерстве отмечают, что "Укрзализныця" сейчас не в полном объеме обеспечивает перевозку как сырья, так и готовой продукции грузоотправителей.

"Учитывая то, что ПАО Укрзалызниця не в состоянии сейчас удовлетворить потребности клиентов в необходимых объемах перевозки грузов, вопрос получения запланированного уровня дохода от перевозок приобретает все большую актуальность. Подчеркиваем, что вследствие невыполнения запланированных объемов перевозки грузов уменьшается объем доходов и выручки общества, в свою очередь уменьшает уровень налогов, которые платит общества в бюджеты разных уровней", - говорится в письме Министерства инфраструктуры.

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