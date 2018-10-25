Хочешь качество — плати деньги. Как Укрзализныця будет делить поезда на классы

Зачем делить поезда на классы, какое направление стал настоящим бестселлером среди пассажиров и как вести себя в нестандартных ситуациях в поезде? Отвечаем вместе с менеджером "Укрзализныци" Александром Красноштан. (укр)

Ви часто подорожуєте залізницею і не завжди задоволені якістю послуг? Не хвилюйтеся, з вами все гаразд. Проблеми пасажирських перевезень в Україні добре відомі кожному, хто хоч раз заходив у плацкартний вагон. Пора року значення не має.

Пилюка, брудні туалети, вікна, які можуть не відчинятися влітку або не зачинятися взимку — все це невід'ємні атрибути багатьох потягів "Укрзалізниці".

У самій компанії про ці проблеми знають і кажуть, що однією з причин такого стану речей є хронічна збитковість пасажирських перевезень. Тільки за 2017 рік цей сегмент спрацював з показником мінус 10 млрд грн.

Натомість залізниці розвинених країн давно працюють за принципом "хочеш якість — плати гроші". Щось подібне планують зробити і в "Укрзалізниці".

Одна з останніх ініціатив — розділення потягів на класи. За задумом УЗ, це дозволить зменшити кількість невдоволених, оскільки кожен зможе обирати: їхати швидше та комфортніше за відповідну ціну чи зекономити.

Про класи потягів, поведінку у нестандартних ситуаціях, найбільш популярні напрямки та припинення сполучення з Росією ЕП поговорила з Олександром Красноштаном, який відповідає в "Укрзалізниці" за пасажирські перевезення.

Коли поїзди розділять на класи і наскільки швидка "Укрзалізниця"

— До кінця літа "Укрзалізниця" планувала розділити поїзди на три класи — "комфорт", "стандарт" та "економ". Чому цього не сталося?

— Цей процес трохи стримали бюрократичні процедури. Ще навесні ми подали в Міністерство інфраструктури зміни до правил перевезень, але вони досі не ухвалені. До кінця осені ми це обов'язково запровадимо.

— Як це буде працювати? За маршрутом, яким їздив один потяг, будуть їздити три в різний час?

— Якщо за маршрутом ходить тільки один поїзд, якому нема альтернативи, то це повинен бути "економ". Якщо ж, наприклад, між Києвом і Львовом курсують 16 пар поїздів, то деякі з них ми можемо перевести у категорію "комфорт".

Обов’язково за маршрутом повинен бути "економ-потяг", щоб соціально чутливі верстви населення, для яких важлива ціна, могли подорожувати доступно. Суть розділення у тому, щоб пасажир чітко знав, за що він платить.

— За що буде платити пасажир у потязі класу "комфорт"?

— У потязі категорії "комфорт" нові вагони, він рухається на дві години швидше, має зручний графік відправлення-прибуття, більш високу якість комплекту постільної білизни. Людина бачить, що вона платить за послуги.

"Економ" — дешевше, але не варто очікувати високого рівня комфорту при подорожі на 800 км за 130 грн.

— Чи правда, що в Україні є маршрути, на яких середня швидкість потягів не перевищує показників 19 століття?

— Дивлячись, що ви маєте на увазі. За маршрутом Івано-Франківськ — Львів на одній з ділянок не в 19 столітті, а на початку 20-го була спеціальна мотриса, яка долала певну відстань швидше, ніж зараз сучасні поїзди. З того часу багато чого змінилося, тонаж поїздів уже інший, тому не можна так говорити.

Зараз швидкості набагато більші. Так, у нас є певні ділянки, на яких багато підйомів, кривих малого радіусу, тому швидкості там обмежені — менше 50 км за год.

— Це середня швидкість руху потяга чи швидкість на певній ділянці?

— Це швидкість на окремій ділянці. Якщо говорити за категоріями, то маршрутна швидкість "Інтерсіті+" повинна бути не менше 90 км за год. Насправді у нас на напрямках Київ — Харків та Київ — Львів ця швидкість становить 110 км за год, Київ — Дніпро — близько 100 км за год.

Маршрутна швидкість "Інтерсіті" у нас не менше 80 км за год, регіонального експресу — не менше 70 км за год, регіональних поїздів — не менше 50 км за год. Відверто кажучи, відразу й не пригадаю поїздів із середньою швидкістю менше за 50 км за год.

— Скільки в "Укрзалізниці" швидкісних потягів?

— У нас є 16 составів. З них десять поїздів Hyundai, два поїзди "Тарпан" Крюківського вагонобудівного заводу, два поїзди Skoda і ще два поїзди КВБЗ локомотивної тяги по п'ять вагонів.

— Усі вони були закуплені до "Євро-2012"?

— Майже всі. "Тарпани" були куплені у 2014 році.

— Плануєте купувати ще?

— У планах розвитку є (такий пункт. — ЕП). Зараз попит на швидкісні перевезення ми не задовольняємо. Нам потрібно ще принаймні десять машин.

— Коли ви їх придбаєте?

— Думаю, навіть не у 2019 році, а ближче до 2020 року.

— Плануєте залучити кредити?

— Поки що важко сказати. Єдине, що можна сказати точно, — влітку 2019 року отримаємо перші дизель-поїзди з шести дизель-поїздів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Які нові напрямки відкриє УЗ і що буде з тарифами

— Чи будуть підвищуватися тарифи найближчим часом?

— Ні, тарифи регулює держава. Поки що наказів про підвищення нема.

— На 2019 рік підвищення заплановане?

— У 2018 році підвищення точно не буде, а щодо 2019 року треба питати в Мінінфраструктури, тому що воно є регулятором.

— Яким у 2017 році був збиток "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень?

— Майже 10 млрд грн.

— Вам це компенсують з бюджету?

— Ні, з бюджету не повертається жодної копійки. Це великий мінус. Ми одна з небагатьох країн Європи, де не повертаються гроші з бюджету.

— Які нові міжнародні напрямки планує запускати "Укрзалізниця"?

— Ми бачимо бум міжнародних поїздів. Якщо ще рік тому Київ — Варшава курсував з трьома вагонами середньою зайнятістю до 50%, то зараз це п'ять вагонів і майже 90% заповнюваності.

"Інтерсіті" Київ — Перемишль взагалі бестселер, там майже 100% зайнятість крісел. Ми починали з одного потяга, зараз вже курсує два, і ми думаємо, як збільшувати їхню кількість.

Менше місяця тому ми запустили поїзд Київ — Рига. Поки що він курсує раз на тиждень. З 9 грудня він буде курсувати через день, ми бачимо, що його заповнюваність зростає.

Люди зрозуміли, що залізниця має суттєві переваги порівняно з іншими видами транспорту в сполученні з ЄС. Якщо людина їде надовго, важливим фактором є багаж. Ми надаємо можливість перевезення ручної поклажі масою до 36 кг безкоштовно.

Кажуть, що лоукост дешевше, але це якщо купувати квиток за півроку. Я недавно літав у Берлін, квиток Wizzair коштував 4,5 тис грн в один кінець, а поїзд був би удвічі дешевший. Берлін ми теж розглядаємо, думаю, у 2019 році Київ — Берлін запустимо.

— Який міжнародний напрямок найбільш популярний?

— Якщо брати ЄС, то це Польща, Київ — Перемишль.

— А якщо загалом, то Росія?

— Там стабільний пасажиропотік.

— Росія досі лідер?

— Ні, лідерство перебрав ЄС. Серед найбільш популярних напрямів — Перемишль, Кошице, Варшава, Рига. Відень дуже добре продається. У 2017 році ми змінили акцент. До 2017 року Росія була лідером, зараз — ЄС.

— Володимир Омелян анонсував припинення залізничного сполучення з РФ. На якій стадії процес?

— Це питання поза нашою компетенцією. "Укрзалізниця" такі рішення не ухвалює. Якщо відповідні державні органи вирішать припинити сполучення, "Укрзалізниця" його терміново виконає.

— Як до цього ставиться компанія?

— Для "Укрзалізниці" це рентабельні перевезення. Якщо ми втратимо цей напрямок, ми втратимо певну частку свого доходу від пасажирських перевезень, але якщо буде рішення, ми мусимо його виконати.

Якою повинна бути температура в поїздах і чому не варто забувати квитки

— Мало хто з пасажирів знає, що у нормах перевезення є дозволені температури повітря у поїздах в різні сезони.

— Так, узимку — від 18 до 26 градусів Цельсія.

— Вони завжди дотримуються?

— Ми за цим стежимо. У кожному вагоні є два термометри, є всі умови, щоб дотримуватися цих температур.

— Якщо температурний режим не дотримується, що повинен робити пасажир?

— Звернутися до начальника поїзда, до провідника, вони з’ясують причину і за можливості все полагодять. Таке буває. Може вийти з ладу система опалення, але якщо таке відбувається, ми можемо навіть вагон замінити, такі випадки були.

— Вагон змінюється під час прямування?

— Так, у нас завжди є резервний вагон і його можна замінити, якщо цього вимагатиме ситуація. Якщо в інших вагонах є вільні місця, то вас обов’язково пересадять. Навіть якщо ви подорожуєте у плацкарті, а вільне місце є тільки в СВ, вас пересадять.

— Коли у потягах "Укрзалізниці" з'являться камери відеоспостереження?

— У сучасних вони вже є. При модернізації їх ставлять, у нових вони є відразу. Це безпека пасажирів та персоналу. В "Інтерсіті" скрізь є камери. За законодавством, всі записи камер — це персональні дані. Зараз ми працюємо над тим, як їх правильно зберігати та обробляти.

— Якщо пасажир забув квиток, він не потрапить до потяга? Квитки ж продаються на чиєсь ім’я, це не можна перевірити?

— Паперові квитки, які продаються у звичайній касі, згідно з правилами перевезення, не поновлюються. Поновити їх нереально, бо "Укрзалізниця" не зберігає дані пасажирів.

Як тільки квиток виводиться на друк, прізвище та ім'я автоматично видаляються системою, це вимога законодавства із захисту персональних даних. Тобто ми їх не бачимо і поновити цей квиток за прізвищем ми не можемо.