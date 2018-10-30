Перед приватизацией "Центрэнерго" сократило чистую прибыль в 4 раза

Энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" в январе-сентябре 2018 года сократила чистую прибыль в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, показатель прибыльности за указанный период снизился с 2,094 млрд грн до 489,5 млн грн.

Согласно финансовой отчетности, обнародованной на сайте компании, значительное сокращение показателя обусловлено падением валовой рентабельности до 5,9% с 31,4%.

В частности, чистый доход от реализации продукции за отчетный период увеличился на 39,4% – до 11,349 млрд грн, тогда как валовая прибыль сократилась в 3,7 раза – с 2,556 млрд грн до 674,158 млн грн.

В третьем квартале этого года чистая прибыль "Центрэнерго" упала на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 50,241 млн грн, чистый доход увеличился на 60,3% – до 3,375 млрд грн, валовая прибыль уменьшилась на 32% – 39,623 млн грн.

Как сообщалось, "Центрэнерго" по итогам 2017 года увеличило чистую прибыль в 4,9 раза (на 1,5 млрд грн) по сравнению с 2016 годом. Компания в четвертом квартале 2017 года понесла существенные прочие операционные расходы, в связи с чем прибыль по итогам года сократилась на 203,271 млн грн.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и пять – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт.

Государству принадлежит 78,3% акций общества.

Как сообщалось, ФГИ объявил конкурс по приватизации "Центрэнерго", продажа акций назначена на 13 декабря 2018 года.

Согласно распоряжению Кабмина, пакет состоит из 289,2 млн акций, что составляет 78,2% уставного капитала общества номинальной стоимостью 375,9 млн гривень, его стартовая цена составляет 5,9 млрд гривень.

Фонд государственного имущества должен прекратить конкурс, если будет подано заявления менее двух участников.