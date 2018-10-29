За 9 месяцев 2018 года госбюджет сведен с профицитом в 7 миллиардов

Профицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2018 года составил 7,329 миллиардов гривень.

Об этом сообщила Государственная казначейская служба Украины, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно ее данным, профицит общего фонда за указанный период составил 11,384 млрд грн, тогда как бюджет спецфонда сведен с дефицитом 4,054 млрд грн.



Как указывает ГКСУ, заимствования за девять месяцев текущего года составили 141,176 млрд грн при запланированных 226,461 мрд грн, погашения – 152,657 млрд грн при плане – 175,725 млрд грн.



Поступления от приватизации составили 77,345 млн грн при запланированных 21,3 млрд грн.



Согласно данным ГКСУ, сводный бюджет Украины за девять месяцев 2018 года выполнен с дефицитом 14,513 млрд грн, в том числе по общему фонду - с дефицитом 45,051 млрд грн при запланированном профиците в 10,483 млрд грн.



Местные бюджеты за указанный период сведены с дефицитом в 21,842 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 36,435 млрд грн, указывает Госказначейство.



Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете к началу октября 2018 года сократились до 21,388 млрд грн с 27,085 млрд грн на начало сентября.



Доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита – 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.



По итогам восьми месяцев 2018 года госбюджет был сведен с профицитом 11,8 млрд грн.

Напомним, госдолг Украины в сентябре сократился.