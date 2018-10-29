Украинские банки снизили ставки по депозитам

По итогам прошедшей недели средние ставки по вкладам в украинских банках снизились в евро, долларах и гривне.

Об этом свидетельствует обзор депозитных программ в украинских банках, опубликованный изданием Liga.net.

Снизили процентные ставки для своих депозитов "Альфа-Банк" и "Вернум Банк". "Укрэксимбанк" и ПУМБ повысили доходность гривневых вкладов.

Максимально подешевели вклады в украинской валюте сроком свыше года, на 0,13 п.п. до 13,11% годовых. Доходность вкладов на срок от полугода до года снизилась на 0,07 п.п. и составляет 13,78% годовых. Вклады периодом от месяца до 3 упали в цене на 0,02 п.п. до 11,01% годовых.

Остальные периоды не претерпели изменений в ставках. Стоимость бессрочных сбережений в гривне составляет 7,83% годовых, а вкладов до месяца – 7,23% годовых. Депозиты сроком от 3 до 6 месяцев предлагают 12,87% годовых.

Не менее значительно подешевели долларовые депозиты. Вклады периодом свыше полугода потеряли в цене 0,11 п.п. и предлагают 2,75% годовых.

Сбережения от полугода до года подешевели на 0,06 п.п. до 2,58% годовых. Вклады сроком от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,04 п.п. до 2,09% годовых.

Стоимость сбережений на срок от 1 до 3 месяцев снизилась на 0,03 п.п. и составляет 1,14% годовых. Доходность бессрочных сбережений составляет 0,96% годовых, а вкладов сроком до месяца – 1,09% годовых.

Лидерами снижения ставок стали сбережения в евро на сроки свыше года, их доходность упала на 0,15 п.п. и составляет 1,93% годовых. Вклады периодом от 6 до 12 месяцев потеряли в цене 0,12 п.п. и предлагают 1,79% годовых.

Синхронно снизились средние ставки для сроков от месяца до 3 и от 3 до 6 месяцев (на 0,04 п.п. до 0,98% и до 1,49% годовых соответственно). Остальные периоды не изменили стоимость вкладов. Бессрочные сбережения предлагают 0,59% годовых, и вклады на период до месяца – также 0,59% годовых.

Ранее сообщалось, что Национальный банк хочет простимулировать банки повысить ставки по депозитам для населения.